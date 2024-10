OFFICIEEL: KAA Gent neemt afscheid van belangrijke pion

KAA Gent heeft afscheid genomen van Emilio Ferrera. Het Hoofd Jeugdopleiding van de club lag nog tot aan het einde van het seizoen onder contract, maar kan nu al onmiddellijk vertrekken.

Emilio Ferrera legde zijn functie als Hoofd Jeugdopleiding bij KAA Gent in augustus al neer. Hij had nog wel een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Maar KAA Gent laat nu via haar officiële kanalen weten dat Ferrera de club nu zal verlaten. "In onderling akkoord werd de samenwerking beëindigd", klinkt het bij de club.

"Gedurende twee seizoenen was Ferrera coach bij KAA Gent, eerst bij het beloftenelftal en daarna bij Jong KAA Gent. Hij loodste beide teams naar een vijfde plaats in de competitie. Onder zijn leiding pakte de U18 zowel titel als beker, en ook de beker bij de U21 ging naar het KAA Gent van Ferrera."



"In de zomer van 2023 zette Emilio de stap naar Hoofd Jeugdopleiding van KAA Gent, waarbij hij verantwoordelijk werd voor de U8 tot de U18. Ook het afgelopen seizoen mocht ons Buffalo Talent Center met de U16 een kampioenenploeg vieren."

Ferrera zijn wens is om snel weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Dat was hij eerder al bij heel wat Belgische clubs waaronder KRC Genk, Seraing, Club Brugge, Beveren en RWDM.

"Voor de opvolging vertrouwt de club op dit moment op de interne knowhow. KAA Gent zal de nodige tijd nemen om in overleg met alle stakeholders een nieuwe structuur uit te tekenen", besluiten de Buffalo's.