Voormalig rechtsachter solliciteert nadrukkelijk bij Anderlecht: "Er moeten meer ex-spelers betrokken worden"

Bertrand Crasson, voormalig speler van RSC Anderlecht en ex-international, is sinds afgelopen zomer teruggekeerd naar België na een bijzondere ervaring als coach in Indonesië. Intussen heeft hij ook een openlijke solicitatie naar zijn ex-club gestuurd.

Nu hij terug is, hoopt Crasson een rol te spelen bij het opleiden van jonge spelers. Hij benadrukt zijn passie voor het jeugdvoetbal, een gebied waarin hij zich de laatste jaren als coach het meest heeft ontwikkeld. "Ik volg het Belgische voetbal op alle niveaus", zei Crasson bij Sudpresse. "Mijn grootste passie is het coachen van jeugdspelers, daar heb ik de meeste voldoening uit gehaald."

Hij was al regelmatig te zien in Neerpede en dat is niet toevallig. "Anderlecht is mijn club en ik heb nog steeds het mauve bloed", zegt hij. "Ik wil mijn ervaring overdragen aan de jeugd van Neerpede, ik ken de club en weet wat Anderlecht betekent."

Hij heeft al ontmoetingen gehad met de clubleiding en hoopt op een rol binnen de jeugdopleiding. Crasson vindt dat Anderlecht meer zou moeten vertrouwen op mensen met een verleden bij de club. "Het DNA van Anderlecht wordt vaak misbruikt, maar de club zou veel kunnen winnen door vertrouwen te stellen in trainers die het huis kennen."

"Je moet een mix hebben van jonge coaches en ervaren krachten. Stéphane Stassin is bijvoorbeeld de enige oud-speler die momenteel een jeugdteam coacht, en dat is te weinig."

"Het werk dat al tientallen jaren wordt verricht in Neerpede is fenomenaal, en het is essentieel dat we de kwaliteit van de jeugdtrainers behouden door oud-spelers te integreren", besluit Crasson.