Fink kon drie keer meer verdienen, maar koos voor KRC Genk: "Ik heb nog één groot doel"

Thorsten Fink stapte deze zomer over van STVV naar KRC Genk. De Duitse coach staat met de Limburgers momenteel op kop in de Jupiler Pro League.

Thorsten Fink maakt in een interview met HUMO duidelijk dat hij niet in het voetbalwereldje zit om de wereld rond te reizen en hopen geld te verdienen.

Hij zou bijvoorbeeld wel in Amerika coachen als zijn zonen daar zouden studeren, al kan het ook zijn dat er daar helemaal geen ploeg hem wil hebben als trainer.

Deze zomer kreeg Fink de nodige aanbiedingen. “Ik héb al telefoon gekregen uit Saudi-Arabië. En uit Korea lag er ook een aanbieding op tafel: ik kon er drie keer zoveel verdienen”, klinkt het.

Het geld interesseert hem op dit moment niet. Hij wil sportief nog wat laten zien en waarom zou dat niet mogelijk zijn met KRC Genk. De doelstelling is alvast duidelijk.

“Ik heb nog één groot doel: terugkeren in de Champions League. Dat is van bij Basel geleden. Daarom wilde ik per se terug naar Europa. Ik zat in Dubai: dat is geen voetballand, alles draait er alleen maar om geld.”

Uiteindelijk geraakte hij via STVV bij Genk. “De volgende twee jaar worden bepalend voor mijn trainerscarrière. Ik zeg het niet graag, maar ik weet dat ik een goede coach ben. Ik heb de leeftijd en de ervaring om nog één keer de voetbalhemel te bestormen.”