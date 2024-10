Meer details gekend over 'tijdelijke' tribune op De Bosuil: 'Antwerp kiest wél voor betonnen constructie, Ghelamco is géén bouwheer en... er wordt gedroomd van opening tijdens play-off 1'

Antwerp FC wil de Bosuil zo snel mogelijk afwerken. Paul Gheysen wil dat doen door een tijdelijke tribune neer te poten op de plaats waar momenteel de verloederde Tribune 2 staat.

Antwerp FC mikt op een tijdelijke tribune zonder al te veel poespas. Op die manier moet De Bosuil zo'n 5.000 extra fans kunnen herbergen.

Maar ondertussen zijn er nog enkele details over het nieuwe bouwwerk gekend. Het Laatste Nieuws weet dat Paul Gheysens voor eenvoud kiest, maar het zal wel over een betonnen constructie gaan.

Het is de bedoeling dat de nieuwe Tribune 2 zal aansluiten op Tribune 4. De harde kern van Antwerp huist momenteel in dat deel van het stadion.

Bovendien gaat The Great Old het merendeel van de zaken in eigen beheer doen. Antwerp zal de tribune zelf financieren en treedt zelf op als bouwheer. Ghelamco - het bouwbedrijf van Gheysens - heeft momenteel andere zorgen.

Wanneer wil Antwerp FC de nieuwe Tribune 2 openen?

De bouwvergunning is aangevraagd en Antwerp wil snel aan de bouw beginnen. De deadline is dan ook heel strak: ten laatste aan het begin van volgend seizoen wil Het Stamnummer Eén zijn intrek nemen. Al wordt er ook luidop gedroomd van play-off 1...