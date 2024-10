Een indrukwekkende terugkeer, maar wel twee duidelijke buizen: de beoordelingen van de Rode Duivels na het gelijkspel in Italië

Zonder de Italiaanse rode kaart, zou het resultaat zonder twijfel anders zijn geweest. Maar niet alle Rode Duivels konden zich verschuilen achter het gelijkspel in Italië (2-2).

Koen Casteels (5)

Lang heeft hij niets te verwijten in het nationale team gehad. Maar deze keer geeft hij de indruk dat hij op beide Italiaanse doelpunten steviger had kunnen optreden.

Maxim De Cuyper (6,5)

Verdedigend was het erg lastig, vooral bij de 2-0 van de Italianen. Maar zijn doelpunt was de actie van de match aan Belgische zijde, en het is ook voor deze offensieve bijdrage dat hij er is. Helaas waren zijn voorzetten in de tweede helft niet nauwkeurig genoeg om de nodige numerieke superioriteit en gevaar te creëren.

Arthur Theate (5)

Zijn verantwoordelijkheid voor het tweede doelpunt (hij komt veel te fel uit en stelt de Rode Duivels bloot aan de lob van DiMarco) wordt gecompenseerd door enkele andere overlappingen die numeriek voordeel brachten, en vooral door die bepalende rode kaart. Enkele slordige lijnen in de tweede helft met zijn passes naar de linkerflank.

Wout Faes (5)

Heeft de leider van een verdediging die bijna systematisch in de rug werd gepakt gedurende 40 minuten veel verdienste? In ieder geval was hij solide in de tweede helft en leverde hij een slimme assist voor Trossard.

Zeno Debast (4)

Absoluut rampzalig in de eerste helft, veel solider in de tweede toen de Rode Duivels hun tactiek corrigeerden. Nog niet op het gehoopte niveau, maar wat verwachtte men in dit hybride systeem?

Orel Mangala (3)

Zodra het Italiaanse middenveld combineerde en versnelde, leek hij niet in staat te zijn om zo'n spel op zijn schouders te dragen. Zodra hij een schot probeerde, wist het Italiaanse publiek dat het een bal was voor Donnarumma.

Youri Tielemans (6)

Je kunt niet ontkennen dat hij veel probeerde, voorwaartse passes bracht en dynamiek toonde. Geen gevaarlijke balverliezen, en een slim uitgespeelde vrije trap bij de 2-1. De aanvoerder was zeker niet slecht.

Charles De Ketelaere (4)

Volledig onzichtbaar in de eerste helft, herstelde hij zijn wedstrijd nauwelijks via een goede fase geïnitieerd door Trossard die de corner voor het tweede doelpunt oplevert. Te licht voor een speler die iedereen eindelijk als basisspeler wilde zien...

Leandro Trossard (7)

Wat een comeback. Een ware paria na zijn volledig mislukte EK, kwam hij terug met feitelijk matchwinnende statistieken - een assist, een doelpunt. Enkele mooie acties ook, zoals die scherpe pass naar De Ketelaere in de fase die leidt tot de corner van de 2-0. We kunnen tevreden zijn gezien van waar hij komt.

Loïs Openda (5)

Alleen in een vreemd systeem, maar hij heeft echter geen druk gezet op de verdediging en miste wel erg eenvoudige controles. Onder Tedesco zullen we hem ongetwijfeld nooit gebruikt zien worden in een rol die hem bevalt. Hij had echter een penalty moeten krijgen.

Jérémy Doku (5)

Een moeilijk te beoordelen wedstrijd. Een catastrofale eerste helft op defensief vlak, maar het is waarschijnlijk Tedesco die niet had moeten verwachten dat hij zo veel van hem kon vragen. Een tweede helft met geslaagde dribbels en voorzetten die uiteindelijk nooit gevaarlijk waren. Nog steeds te veel een "one-trick pony".