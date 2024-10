"Of ik Tedesco hoorde?" Arthur Vermeeren doet bekentenis over niet-selectie voor Rode Duivels

Arthur Vermeeren maakt geen deel uit van de selectie van de Rode Duivels. Hij speelt tijdens deze interlandbreak voor de Jonge Duivels.

De Jonge Duivels staan vanavond voor een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland. Er wordt best gewonnen om nog een kans te maken op het EK. Volgende week volgt de laatste match tegen Hongarije.

Arthur Vermeeren is opgeroepen voor de Jonge Duivels. Het is voor de eerste keer in een jaar dat hij niet geselecteerd is voor de Rode Duivels.

“Je kan jammeren om die niet-selectie of je kan er het beste van maken. Ik zie dit als een kans om ritme en vertrouwen op te doen”, vertelt Vermeeren aan Het Laatste Nieuws.

Hij kreeg het nieuws over zijn niet-selectie trouwens niet van bondscoach Domenico Tedesco zelf te horen. “Neen. Frank Vercauteren hoorde ik wel. Volgens mij moet de bondscoach geen uitleg geven. Hij maakt zijn keuzes en die moet je respecteren.”

“Ik besef dat ik op dit moment niet te veel eisen kan stellen. Ik moet eerst mijn niveau terugvinden. Eerlijk? De voorbije maanden kreeg ik weinig kansen om me te tonen, maar tegelijk was het niet goed genoeg van mezelf. Nu begin ik mijn niveau weer te halen.”