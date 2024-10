"Alleen maar gezeik": Johan Boskamp neemt het op voor onzichtbare Rode Duivel

De Rode Duivels lieten geen goede indruk in Italië. Kijken of er een reactie komt in het duel tegen Frankrijk dan maar.

Bondscoach Domenico kreeg heel wat kritiek over zijn tactische aanpak in het duel in de Nations League tegen Italië. In de eerste 40 minuten stonden de Rode Duivels nergens.

Vooral over Jérémy Doku was er veel te doen. “Ik lees overal dat hij werd uitgespeeld als rechterwingback. Dat zag ik toch anders”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.

“Hij was gewoon flankaanvaller in een 4-3-3, maar omdat de Belgen in het defensief werden gedrongen, moest hij voortdurend achter Dimarco aan. Anders werd Debast op de rechtsback nog meer aan zijn lot overgelaten.”

Volgens Boskamp weet iedereen dat verdedigen niet de specialiteit van Doku is. Nu moet Tedesco dat ook nog door hebben. Ook Openda en De Ketelaere waren tijdens de wedstrijd zo goed als niet te zien.

“Openda had een penalty moeten krijgen, maar voor de rest was hij onzichtbaar. Ook omdat de Italianen zich in de tweede helft met hun kont in de zestien hadden neergezet. Openda blijft een spits die ruimte nodig heeft om zijn snelheid te optimaal te benutten.”

Ook De Ketelaere speelde een matige match, maar voor hem neemt de Nederlander het op. “Maar hij werd niet op zijn beste positie uitgespeeld. Jammer, want bij Atalanta kan hij lekker zijn ding doen en bij de nationale ploeg krijgt hij alleen maar gezeik.”