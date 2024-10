Politieke partij slaat hard terug nadat Union SG opriep niet voor hen te stemmen en neemt duidelijk standpunt in over stadion

Union Saint-Gilloise heeft vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen scherpe kritiek geuit op Ecolo Vorst vanwege "tegenstrijdige standpunten" over het stadiondossier. Een statement dat door de politieke partij niet geapprecieerd werd.

In een communiqué wijst de voetbalclub naar recente uitspraken van Ecolo-leiders die afwijken van de onderhandelingen van de afgelopen jaren. De club verwijst specifiek naar een debat waarin Ecolo-kopvrouw Séverine de Laveleye suggereerde om het bestaande Joseph Marienstadion te renoveren als alternatief voor een nieuw stadion op de Bemptsite, wat bij Union kwaad bloed zet.

Union benadrukt dat studies, waaronder die door Ecolo Vorst zelf zijn besteld, hebben aangetoond dat de opwaardering van het Joseph Marienstadion onrealistisch is. "Bovendien blijft het Marienstadion beschikken over een geklasseerde gevel en mag ook aan het Dudenpark niet geraakt worden", stelt de club.

Ze verwijst ook naar de gezamenlijke inspanningen van de gemeente Vorst, het Brussels Gewest en de club zelf om afgelopen zomer verder te werken aan een financieel akkoord voor de verwerving van de Bemptsite.

De lokale Ecolo-lijsttrekker, Séverine de Laveleye, reageerde fel op de uitlatingen van Union en beschuldigde de club ervan de verkiezingen te willen beïnvloeden. "Het is niet de rol van de privésector om te proberen de stemming te beïnvloeden. In het algemeen bewaren voetbalclubs en sportorganisaties een zekere neutraliteit ten opzichte van politieke vraagstukken", aldus De Laveleye.

Ze stelde verder dat de bouw van een nieuw stadion op de Bemptsite door technische problemen problematisch is en dat de openbare ruimte niet in handen van een privéspeler moet komen. De Laveleye liet in een extra reactie aan BRUZZ weten dat de club onvoldoende alternatieven heeft bestudeerd.

"Het stoort ons dat er ons een optie in de schoot geworpen wordt. Wat wij ons afvragen is: kunnen we vandaag nog openbare ruimte opgeven voor een privéspeler?" Ze benadrukte dat Ecolo zelf geen nieuwe opties zal voorstellen, maar wacht op alternatieven van de club. Ondertussen blijft ze erbij dat het onacceptabel is dat Union zich probeert te mengen in de verkiezingen.