🎥 AC Milan keert terug in de tijd om te genieten van voetballegende Ronaldinho: "Voetbalpoëzie"

šŸŽ„ AC Milan keert terug in de tijd om te genieten van voetballegende Ronaldinho: "VoetbalpoĆ«zie"

Ondertussen is het al enkele jaren geleden maar Ronaldinho was een tovenaar op het voetbalveld. AC Milan eert de legende door al zijn Milanese doelpunten te delen via X.

De naam Ronaldinho laat bij alle voetballiefhebbers, jong en oud, zeker een belletje rinkelen. De Braziliaan wordt beschouwd als één van de beste voetballers ooit en stond bekend om zijn verbazingwekkende dribbels. Ronaldinho speelde in zijn carrière voor meerdere Europese topclubs. Zijn voetbalverhaal startte in Grêmio in Brazilië. Paris Saint-Germain zag potentieel en haalde de dribbelkoning naar Europa. Na twee seizoenen in de Franse hoofdstad koos Ronaldinho voor een avontuur bij Barcelona. Daar won hij de Champions League en werd hij twee keer kampioen van Spanje. In 2005 won hij de Ballon d'Or. Na Barcelona ging zijn Europese verhaal verder bij AC Milan. Daar speelde hij 95 wedstrijden waarin hij 26 keer scoorde en 29 assists gaf. Om even terug in de tijd te gaan en te genieten van de klasse van Ronaldinho deelde AC Milan een video van zijn doelpunten op X. Football’s poetry šŸ“œ



Everytime Ronaldinho found the net in Rossonero ā¤ļøšŸ–¤#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) October 13, 2024 Niet zo lang geleden speelde de Braziliaanse ster nog op Belgische bodem. Ronaldinho wordt gesponserd door Circus, dat zowel KAA Gent als Standard sponsort. In september 2022 speelde Ronaldinho in de Circus cup in de Ghelamco Arena.