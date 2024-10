Voormalige Rode Duivels hard voor Tedesco: "Hij lijkt de Nations League niet serieus te nemen"

België speelt maandag tegen Frankrijk in de Nations League. De Belgen zullen voor een overwinning proberen te gaan na het 2-2 gelijkspel tegen Italië.

Donderdag speelden de Rode Duivels in Rome tegen Italië. De wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel nadat België het vooral in het eerste halfuur bijzonder moeilijk had. Tedesco werd na afloop serieus bekritiseerd omwille van zijn tactische beslissingen.

Voormalige Rode Duivel Philippe Albert, analist bij de RTBF, heeft raad gegeven om ervoor te zorgen dat de wedstrijd tegen Frankrijk niet (opnieuw) eindigt in een nederlaag. "De Italianen zijn redelijk goed omgegaan met onze pressing, hoewel ze minder kwaliteiten hebben dan de Fransen", merkt hij op.

"We moeten dus stoppen met die hoge pressing en iets slimmer spelen. Laten we echter niet teruggaan naar de tactiek die we tijdens het EK tegen Frankrijk hebben geprobeerd. Die keuze was een grap. Voetbal moet een eenvoudige sport blijven."

"Op het EK was het alles of niets. Nu lijkt Domenico Tedesco de Nations League niet serieus te nemen. Waarom niet iets spectaculairs proberen nu het resultaat er niet meer toe doet? Frankrijk is een tegenstander die ons al meer dan veertig jaar niet goed ligt in officiële wedstrijden."

"We kunnen van elke tegenstander winnen. Maar op dit moment kunnen we ook verslagen worden door zwakkere teams", vervolgde Albert, die een terugkeer naar een 4-3-3 opstelling tegen Frankrijk aanbeveelt.