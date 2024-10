Anderlecht-speler was "verrast" door het ontslag van Riemer: "Hij werkte heel hard, hij is een toptrainer"

Brian Riemer werd onlangs ontslagen bij RSC Anderlecht. Een kleine maand later werd David Hubert definitief aangesteld als zijn opvolger, maar Kasper Dolberg geeft nu toe dat hij verrast was door het ontslag van zijn landgenoot.

Brian Riemer werd bij Anderlecht ontslagen na de 0-2 nederlaag tegen KRC Genk. Het spel dat niet verbeterde had het Brusselse management gedwongen om afscheid te nemen van de Deense coach, hoewel hij een vertrouweling was van technisch directeur Jesper Fredberg.

Sindsdien heeft RSC Anderlecht zich herpakt, met enkele goede resultaten in de competitie, maar vooral met twee overwinningen in de Europa League. Kasper Dolberg, vaak alleen op zijn eiland onder Riemer, heeft ook zijn vorm teruggevonden en gaf toe dat het zien van wat meer aanvallende acties hem goed deed.

Dolberg verrast door het vertrek van Riemer

In een interview met Tipsbladet sprak Dolberg wat uitgebreider over het vertrek van Brian Riemer en gaf toe dat hij het niet had zien aankomen. "Nu is het achter me. Maar ik vind dat Brian geweldige dingen heeft gedaan als hoofdcoach bij Anderlecht", zegt de Deense aanvaller.

"Ik denk dat hij een toptrainer is, die van zijn werk houdt, alles doet wat hij kan en bijna al zijn tijd besteedt aan het proberen om de spelers individueel beter te maken. Hij werkt ook erg hard om het team te verbeteren", aldus Kasper Dolberg. "Ja, toen ik het nieuws hoorde, was ik zeer verrast, ik geef dat toe."

Sindsdien heeft David Hubert RSC Anderlecht ervan overtuigd om hem in zijn functie als hoofdcoach te houden na een succesvolle periode als interimcoach. "Hij heeft het heel goed gedaan gezien de omstandigheden. Het is moeilijk om op de manier binnen te komen zoals hij heeft gedaan, maar hij heeft het erg goed gedaan", zegt Dolberg over zijn nieuwe hoofdcoach.

"Ik denk dat David een goede persoon is, met wie het makkelijk praten is. Hij heeft niet te veel dingen veranderd, maar heeft tegelijk geprobeerd zijn stempel te drukken en ik geloof dat hij daar echt in geslaagd is", besluit de doelpuntenmaker van Anderlecht.