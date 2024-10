Zo kijken Franse media naar nieuwe wedstrijd tegen Rode Duivels: "Is het te veel gevraagd om maandag in Brussel een goede voetbalwedstrijd te spelen?"

Maandagavond kijken de Rode Duivels Frankrijk nog eens in de ogen. Dat is zo al het derde duel in enkele maanden tijd.

Maandagavond zullen de Rode Duivels nog eens proberen te winnen van Frankrijk in de Nations League. Enkele weken geleden eindigde de heenwedstrijd op een 2-0 nederlaag. Op het EK verloor België in de achtste finale met 1-0 van Frankrijk. Le Parisien ziet dan ook dat er "een belangrijke wedstrijd, tegen een wraakzuchtige tegenstander" op het programma staat voor de Fransen. Bij Le Figaro zijn ze duidelijk: "Is het te veel gevraagd om maandag in Brussel een goede voetbalwedstrijd te spelen?" Ze willen in Frankrijk nog eens een mooie overwinning zien, na een moeilijk EK. Om de Franse supporters weer gelukkig te maken, stelt de krant dat het een mooie kans is om tegen een België zonder Romelu Lukaku of Kevin De Bruyne indruk te maken. Bij Le Monde gaat het vooral over Kylian Mbappé, die zichzelf naast het veld liet opvallen de laatste weken. Zo werd hij tijdens de wedstrijd tegen Israël bij een nachtclub in Stockholm gespot. Hij zit niet bij de selectie omdat hij wil herstellen.





Volg Belgiƫ - Frankrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.