Het tart de verbeelding! Nigeriaanse ploeg vertelt verhaal over hoe ze in Libië vastgehouden werden: "Onmenselijk!"

De Nigeriaanse nationale ploeg, die dinsdag tegen Libië zou spelen in de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup of Nations 2025 (CAN), heeft besloten de wedstrijd niet te spelen. Wat eraan vooraf ging tart de verbeelding.

De spelers verklaarden zich slachtoffer te voelen van "onmenselijke behandeling" sinds hun aankomst in Libië. De Super Eagles werden maandag meer dan 15 uur vastgehouden op een verlaten luchthaven in Libië na hun landing op zondag. Ze konden daarbij niet bellen en kregen geen eten of drinken.

De Nigeriaanse ambassade kon niet ingrijpen omdat dit de goedkeuring van de Libische overheid vereiste. De Nigeriaanse voetbalbond (NFF) heeft een officiële klacht ingediend bij de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF).

Aanvoerder William Troost-Ekong liet weten dat het team de wedstrijd niet zal spelen en weigerde de drie uur durende busreis te maken tussen Al-Abraq en Benina, waar de wedstrijd zou plaatsvinden, vanwege veiligheidsredenen.

“We zullen hier niet per bus reizen, zelfs niet met beveiliging, het is niet veilig. We kunnen ons alleen maar voorstellen wat voor hotel of eten we zouden krijgen als we doorgaan", verklaarde hij.

Voormalig Nigeriaans voetballer Victor Ikpeba, die de ploeg vergezelde, steunde het besluit om de wedstrijd te boycotten en riep op tot zware sancties tegen Libië. “Libië zou verbannen moeten worden van het internationale voetbal", aldus Ikpeba.