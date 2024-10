OFFICIEEL: Engeland heeft een nieuwe bondscoach en hij pakt meteen ook de assistent van Roberto Martinez mee

De Engelse voetbalbond (FA) heeft zojuist bevestigd dat Thomas Tuchel per 1 januari 2025 de nieuwe bondscoach van het Engelse nationale team wordt.

De 51-jarige Duitser neemt het stokje over van interim-coach Lee Carsley, die sinds het vertrek van Gareth Southgate na het EK in Duitsland tijdelijk aan het roer stond. Carsley leidde de Engelsen naar drie overwinningen in de Nations League, maar verloor vorige week op Wembley van Griekenland.

Hij zal de laatste twee Nations League-duels in november nog coachen voordat Tuchel zijn nieuwe rol op zich neemt. Tuchel, die een contract heeft getekend tot medio 2026, uitte zijn enthousiasme over zijn aanstelling: “Ik ben er heel trots op om bondscoach van Engeland te mogen zijn."

"Ik voel al lange tijd een sterke connectie met het Engelse voetbal en kijk ernaar uit om met deze speciale, getalenteerde groep te werken.” Na succesvolle periodes bij onder andere Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain en Chelsea, waar hij de Champions League won, zal Tuchel nu proberen de Engelse nationale ploeg naar nieuwe successen te leiden.

Met Tuchel hoopt de FA een nieuwe impuls te geven aan het team, dat op het afgelopen EK nog onder Southgate de finale bereikte. De Duitser zal vanaf januari worden bijgestaan door Anthony Barry, die momenteel assistent is bij de Portugese nationale ploeg onder Roberto Martinez. De komst van Barry versterkt de staf van Tuchel met iemand die de Engelse voetbalwereld goed kent.

Tuchel is de derde buitenlandse bondscoach in de geschiedenis van Engeland, na Sven-Göran Eriksson en Fabio Capello. De FA hoopt dat zijn internationale ervaring en succes bij topclubs als Bayern München en Chelsea Engeland weer naar de top van het mondiale voetbal zal leiden.