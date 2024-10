📷 KV Mechelen komt met flinke opsteker naar buiten

KV Mechelen zit met een heleboel geblesseerden. Coach Besnik Hasi gaf al meermaals een update over de situatie van een aantal van zijn spelers.

KV Mechelen zit dit seizoen met enorm veel geblesseerde spelers. Daarom moet coach Besnik Hasi, vooral in de verdediging, heel wat roteren.

Van Den Eynden moet nog een maand revalideren, terwijl ook Van Cleemput en Konaté out waren. En dan is er natuurlijk nog Zinho Vanheusden, die al een tijdje buiten strijd is en meer dan waarschijnlijk nog een tijdje buiten strijd zal blijven.

Goed nieuws over Zinho Vanheusden te melden

Besnik Hasi had onlangs nog gezegd dat hij een licht individueel programma zou gaan beginnen deze week. En nu hebben ze bij KV Mechelen ook nieuws naar buiten gebracht.

"De weg naar herstel", kwamen de Maneblussers met een prachtige foto van Zinho Vanheusden naar buiten. Die staat dus duidelijk opnieuw op het trainingsveld.

Speelklaar zal hij niet meteen zijn, maar het is natuurlijk wel een prima nieuwtje met oog op de rest van het seizoen. We wensen Zinho Vanheusden alvast een voorspoedig herstel toe.