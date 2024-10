Niet iedereen is blij met opvallende uitspraak van Romelu Lukaku: "Het is niet aan de spelers om daarover te oordelen"

Romelu Lukaku liet zich in een podcast van Friends of Sports en Koolcast voor het eerst in lange tijd uit over heel wat onderwerpen. Toen het over de zaak rond Courtois ging, deed hij een opvallende uitspraak waar niet iedereen mee gediend is.

Thibaut Courtois en Domenico Tedesco zijn geen al te beste vrienden. De doelman wil niet meer spelen bij de nationale ploeg, zeker niet zolang Tedesco bondscoach is. Het was een zeer groot item in de media. Volgens Lukaku had de voetbalbond beter moeten handelen. "Ze hebben het niet goed afgehandeld. In mijn ogen hadden de mensen van de bond de druk kunnen weghalen bij Thibaut en bij de speler", vertelde hij. Nadien vertelde Lukaku dat ze beter gewoon hadden voorkomen dat er vragen gesteld werden over het onderwerp. "Waarom is er op de eerste persconferentie na het voorval niet duidelijk gemaakt dat er géén vragen mochten gesteld worden over Thibaut Courtois en Domenico Tedesco? Wat als iemand het wel zou gedaan hebben? Dan was die persoon niet langer welkom." Iets waar ze bij Sportspress, de organisatie van en voor de Belgische sportjournalisten, niet mee kunnen lachen. "Het is niet aan de spelers om te oordelen wat journalisten wel of niet mogen of moeten vragen", vertelde secretaris-generaal Rudy Nuyens bij Het Nieuwsblad. "Romelu Lukaku is een geweldige voetballer, maar hij houdt zich beter bezig op zijn terrein. Wij dragen persvrijheid hoog in het vaandel en daar mag niet aan gemorreld worden. Alle vragen moeten gesteld kunnen worden. De spelers kunnen daarna zelf kiezen wat ze antwoorden", besluit hij.