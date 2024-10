Vincent Kompany en Bayern München maken indruk, maar moeten ook ferme tegenvaller verwerken: "Een van de beste van het moment"

Vincent Kompany blijft indruk maken met Bayern München. Tegen Stuttgart werd met 4-0 gewonnen. Toch was er ook een ferme domper op de feestvreugde, want een topspeler viel uit bij de club.

Na drie wedstrijden zonder overwinning heeft Bayern München opnieuw aangeknoopt met de winst. Dat deden ze door Stuttgart (die vorig seizoen boven de Beierse ploeg eindigden) met duidelijke 4-0-cijfers te verslaan, dankzij een nieuwe hattrick van Harry Kane.

"In de eerste helft waren we niet zo actief als de afgelopen weken, maar we hebben toch gecontroleerd en hadden twee of drie kansen. In de tweede helft kreeg Stuttgart een zeer gevaarlijke kans en dat was het initiële vonkje voor ons."

Kane de sluipmoordenaar

"De ruimtes werden groter, we konden beter spelen, en toen Harry Kane zijn drie doelpunten scoorde waren we veilig", analyseerde technisch directeur Max Eberl bij Sky Sports.

De Engelse aanvaller is de grote winnaar van de wedstrijd: "Harry Kane werkt heel hard voor het team. Het is geweldig dat hij laat zien wat voor een afwerker hij is met zijn eerste doelpunt."

Een grote domper in de ziekenboeg

Aan de andere kant van het veld werd de avond een nachtmerrie voor Aleksandar Pavlovic. De jonge middenvelder brak zijn sleutelbeen en zal de komende weken afwezig zijn. Het was onder andere hij die enkele weken geleden prachtig gelijkmaakte tegen Bayer Leverkusen.

"De overwinning smaakt bitter. Pavlovic was een van onze beste spelers op dit moment", betreurt Vincent Kompany. "Het is echt dramatisch voor Aleks", bevestigde ook Max Eberl. Tegen FC Barcelona zou Joao Pailinha - die gisteren als vervanger van Pavlovic in het veld kwam - hem opnieuw kunnen vervangen.