Standard moet verdediger langer missen dan gedacht, doelman komt met opvallend verhaal uit Waalse derby

Standard heeft bekendgemaakt dat verdediger Nathan Ngoy vier tot zes maanden aan de kant staat na een geslaagde operatie aan de meniscus van zijn linkerknie. Deze ingreep komt voort uit aanhoudende kniepijn.

De 21-jarige Ngoy kwam in totaal vier keer in actie voor de Rouches dit seizoen, zijn laatste optreden was eind september tijdens de thuisnederlaag tegen KVC Westerlo. Tijdens die wedstrijd werd Ngoy halverwege gewisseld, en sindsdien is hij niet meer inzetbaar geweest.

De blessure is een nieuwe tegenslag voor de jonge verdediger, die al vaker met blessures te maken heeft gehad. Standard heeft in een korte mededeling bevestigd dat de operatie goed is verlopen en dat het zijn steun heeft uitgesproken voor de verdediger.

Mohamed Koné

Tijdens de Waalse derby raakte ook Charleroi doelman Mohamed Koné geblesseerd. In de wedstrijd tegen Standard heeft hij een gebroken hand opgelopen. Volgens Het Nieuwsblad speelde Koné een helft met de blessure en wist hij zelfs een strafschop te stoppen.

De exacte periode van afwezigheid voor Koné is nog niet bekend, maar het team zal snel moeten schakelen. Théo Defourny lijkt de meest logische keuze om zijn plek tussen de palen in te nemen totdat Koné weer volledig hersteld is.

Beide ploegen moeten hun sterkhouder een tijdje missen. Standard trekt zondag naar Antwerp, terwijl Charleroi zaterdag OH Leuven ontvangt.