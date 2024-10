🎥 Bayern München haalt alweer serieus uit in de Bundesliga en breekt met Vincent Kompany nieuw record

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München heeft met 0-5 gewonnen van VFL Bochum. Dit zal hen enigszins vertrouwen geven na de nederlaag tegen FC Barcelona. Bovendien brak Vincent Kompany met zijn troepen een indrukwekkend record in de Duitse hoogste klasse.

FC Bayern München werd in de Bundesliga extra goed in de gaten gehouden nadat hun defensieve zwaktes door Barcelona aan het licht waren gebracht. De club heeft gereageerd op het veld van Bochum, met een clean sheet en enkele mooie doelpunten, vooral in de tweede helft.

De bezoekers openden de score met een prachtige vrije trap van Michael Olise. Tien minuten later verdubbelde Bayern de voorsprong, opnieuw uit een stilstaande fase. Deze keer vond Jamal Musiala met zijn hoofd de weg naar het doel.

De jonge Beierse sensatie maakte vervolgens indruk in de tweede helft. Op 40 meter van het doel dribbelde hij door het centrum voordat hij Harry Kane in de zestien bediende, de Engelse aanvaller schoot vervolgens hard in het dak van het doel (0-3).

Het doelpunt van Leroy Sané acht minuten later mocht er ook zijn, met een gekruld schot in de kruising (0-4). Kingsley Coman besloot vervolgens om de andere bovenhoek schoon te vegen en gaf de einduitslag daarmee zijn definitieve vorm.

LEROY SANE MAKES IT FOUR WITH A BEAUTIFUL FINISH !!!!



pic.twitter.com/uIY5blvZ1k — L.Prince (Parody) 👑 (@LeroyPrince77) October 27, 2024

Deze 0-5 overwinning zal niet alle zorgen wegnemen, maar het stelt Bayern wel in staat om weer in vorm te komen. Bovendien brak de club een mooi record: nooit scoorde een Bundesliga-club meer in de eerste acht wedstrijden van het seizoen onder hun nieuwe trainer (29).