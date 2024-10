Anderlecht heeft een probleem met Yari Verschaeren, al kan hij er grotendeels zelf niets aan doen

De kritiek op Yari Verschaeren na Club Brugge-Anderlecht is weer loeiend hard. De fans willen hem niet meer in de basis zien, de analisten breken hem af. Toch blijft David Hubert hem opstellen, al doet hij hem daar niet altijd een cadeau mee. Net als Brian Riemer dat niet deed.

Eerst en vooral: waarom zien alle coaches Verschaeren als een onmisbaar puzzelstuk? Wel, qua fysieke data steekt hij er eigenlijk bovenuit. Hij zit steevast bij de jongens die het meest gelopen en gewerkt hebben tijdens een match. Daarnaast heeft hij ook de kwaliteit om tussen de lijnen te gaan lopen.

Yari tegen Goliath

Maar er is in de wereld geen rollercoaster te vinden die zoveel op en af gaat. Qua prestaties kan het de ene keer alles zijn en de andere keer niks. Tegen Club werd het niks. Terwijl hij tegen Standard weer wel beslissend kon zijn en goed aan de bal.

Veel heeft te maken met zijn positie en de tegenstand die hij daar tegen komt. In Jan Breydel moest hij vreemd genoeg op de linkerflank plaatsnemen en tegen Seys en Skov Olsen werd hij fysiek gewoon overpowerd. De rechterflankspelers van Club moesten hun lichaam maar even zetten en lichtgewicht Verschaeren vloog twee meter verder. Yari tegen Goliath.

Centraal kan hij uit het duel spelen, op de flank moet hij gaan knokken en dat kan hij gewoon niet. 't Is dan ook vreemd dat zowel Riemer als Hubert hem een 'acht' noemden, maar hem daar amper uitspelen. Meer nog, Verschaeren heeft dit seizoen nog geen drie matchen na elkaar op dezelfde positie gestaan.

Op de flank heeft hij weinig te zoeken

Dan eens rechts, dan eens centraal en dus ook links. Een beetje meer teruggetrokken of als echte aanvallende middenvelder. De keren dat hij op zijn favoriete positie mocht spelen, was het zeker niet slecht. Het is het probleem van paars-wit: na 12 speeldagen zijn ze nog steeds zoekende naar de beste opstelling, als die al bestaat.

Rits, Stroeykens, Leoni, Verschaeren, Ashimeru, Dendoncker... het zijn allemaal spelers die het middenveld kunnen samenstellen en vrijwel alle combinaties zijn al de revue gepasseerd. Aangezien Stroeykens zeker is van zijn plaats en Rits nodig is als breker, blijft er voor Verschaeren niet altijd plaats over centraal.

Uiteraard had Verschaeren al stappen moeten zetten, maar hij gaat nu eenmaal ook geen 10 kilo spieren meer bijkomen. Als je hem dan per se wil gebruiken, moet hij naar zijn kwaliteiten opgesteld worden. En is er op dit moment iemand beter? Op de flank wel, want daar kunnen Edozie en Amuzu spelen, maar is centraal Leoni of Ashimeru nu de oplossing?

In ieder geval zal deze Verschaeren nooit opbrengen wat ze er ooit van verwacht hadden. 10 miljoen euro is op dit moment een utopie. In een goed draaiend elftal waar het vuile werk door anderen opgeknapt wordt, zou hij betere cijfers kunnen voorleggen. Maar dat is nu eenmaal de realiteit van het huidige Anderlecht.