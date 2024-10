Ex-speler Anderlecht kan het amper aanzien en trekt pijnlijke conclusies na 'topper' tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Philippe Albert spaarde Anderlecht niet na hun nederlaag tegen Club Brugge. Hij benadrukte hoe de Brusselaars op alle vlakken werden overklast in de topper, ondanks dat de eindstand de totale dominantie van Club niet volledig weergaf.

"Brugge domineerde op alle fronten", verklaarde Albert bij Le Soir. "Anderlecht kon niets positiefs meenemen uit deze wedstrijd. Ze werden afgetroefd in agressiviteit, inzet, technische vaardigheden, tweede ballen, alles. Zonder Colin Coosemans, die een aantal cruciale reddingen maakte, hadden ze nog niet eens tot het einde mogen hopen op een punt."

Albert maakte ook een vergelijking met de recente wedstrijd tegen Beerschot, waar Anderlecht ondanks de nederlaag nog een aantal kansen creëerde en een consistent spelbeeld liet zien.

"Tegen Beerschot was het anders: ze hadden vijf of zes uitgespeelde kansen en toonden daar tenminste wat inhoud", zei Albert. "Maar hier, niets, nada! Zelfs geen greintje strijdlust of fysieke inzet – essentiële elementen als je tegen een intrinsiek superieur Club Brugge speelt."

De voormalige Rode Duivel was bovendien verbaasd over de ruimte die Anderlecht zijn tegenstanders gaf. "Ik was verbaasd door de ruimte die ze constant lieten aan jongens als Vanaken, Onyedika, Jashari en Tzolis. Die hoefden niet eens te vechten voor die ruimte, ze kregen alle vrijheid", analyseerde hij scherp.

Brugge profiteerde hiervan en liet Anderlecht geen moment in de wedstrijd komen. Albert gaf uiteindelijk een harde conclusie voor Anderlecht en zijn ambities. "Met deze mentaliteit kunnen ze niet concurreren op het hoogste niveau. Als je al geen basisintensiteit hebt tegen een topploeg als Club, heb je geen kans", zei hij.