Jonathan Lardot komt met opvallende uitspraak over Hein Vanhaezebrouck

Jonathan Lardot is de scheidsrechtersbaas bij de voetbalbond. Elke week haalt hij enkele fases ter bespreking aan, al zijn ze daar wel selectief in.

Echte conclusies over de arbitrage in de Jupiler Pro League wil Jonathan Lardot nog niet meteen doen. Daarvoor is de competitie nog te jong. “Maar tijdens de eerste tien speeldagen deden onze refs volgens de statistieken net iets beter dan gedurende dezelfde periode vorig seizoen”, zegt Lardot in Het Nieuwsblad.

Hij voelt naar eigen zeggen, en dat is voor hem nog belangrijker, aan dat de perceptie rond de arbitrage in ons land beter is. “Iedereen vindt Pierluigi Collina de beste scheidsrechter aller tijden, terwijl dat technisch gezien misschien niet zo was. Maar hij was wél een meester in het verkopen van zijn beslissingen. Daar moeten we in België nog beter in worden.”

Lardot was de opvolger van Bertrand Layec. Die laatste kreeg ontzettend veel kritiek. “Bertrand was een topper, die de Belgische arbitrage sowieso beter heeft gemaakt. Alleen blijft België een land dat bepaalde subtiliteiten met zich meebrengt, misschien heeft hij die soms onderschat.”

Lardot stopt zijn betoog met een opvallende uitspraak. Hij was helemaal niet blij toen hij hoorde dat Hein Vanhaezebrouck stopte als trainer van KAA Gent.

“Nee, helemaal niet. Hein heeft een goeie visie op de arbitrage en kende de reglementen goed. Hij had het dus vaak bij het rechte eind, alleen was de manier waarop hij zijn boodschap bracht soms wat overdreven.”