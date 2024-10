Levensbelangrijke deadline komt steeds dichterbij: waar ligt de toekomst van Nederlandse superster Virgil van Dijk?

Liverpool kocht Virgil van Dijk in de winterstop van het seizoen 2017-2018 voor een topbedrag van 85 miljoen euro van Southampton. Daardoor werd hij de duurste verdediger tot dan toe.

Sindsdien is hij zowel bij de Nederlandse nationale ploeg als bij zijn ploeg in de Premier League niet weg te denken uit de basiself. Als hij eens geblesseerd was, dan werd hij meteen gemist door het team.

🚨🔴 Liverpool remain Virgil van Dijk’s primary point of contact regarding his future, with his contract set to expire at the end of the season ✔️



Several top clubs are interested in the 33y/o world-class defender, but a contract extension with #LFC is still possible. No final… pic.twitter.com/m2zNnLxJOH