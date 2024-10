Wie doet KRC Genk wat? Jarne Steuckers waarschuwt: "Dat is nu het risico"

KRC Genk pakte ook op bezoek bij KAA Gent de volle buit. Het staat daardoor vijf punten los in de stand voor Antwerp, terwijl de Buffalo's al op tien punten volgen ondertussen. In Limburg beleven ze een droom.

KRC Genk was met een 1 op 6 aan het seizoen begonnen, maar daarna is het helemaal beginnen lopen. In Kortrijk werd nog verrassend verloren, maar negen andere wedstrijden werden wél gewonnen.

Genk blijft gaan als een tierelier

Door de 27 op 30 staan ze dan ook moederziel alleen op kop in de rangschikking. Antwerp volgt op vijf punten, Club Brugge op zeven eenheden en de rest nog verder in het klassement.

"We domineerden de hele wedstrijd en we geven weinig kansen weg, omdat we als ploeg vechten", aldus Jarne Steuckers. Hij maakte er vanop de stip 0-2 van, waardoor de match in de Planet Group Arena gespeeld was.

27 op 30: ongezien voor Steuckers

"We blijven altijd rustig en we hebben de kwaliteiten om te scoren. Het loopt goed, ook voor mij persoonlijk. Ik weet wat ik ga doen bij de strafschoppen, zoveel is duidelijk. We speelden een goede wedstrijd, zeker in de tweede helft."

En zo blijft Genk onoverwinnelijk, zo lijkt het wel: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We moeten nu rustig blijven, want het risico is dat we alles denken te zullen winnen. Het is zaak om rustig te blijven en het wedstrijd per wedstrijd te bekijken." Te beginnen met een bekerwedstrijd tegen Beveren en dan een clash tegen Antwerp.