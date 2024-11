Voor 20 miljoen naar Chelsea na één wedstrijd maar nu doublure op de bank: Penders met duidelijke boodschap voor Fink

Bij Racing Genk stomen ze hem al klaar sinds het duidelijk was dat Maarten Vandevoordt naar Leipzig zou trekken. Maar ondertussen moet hij het doen met de rol van invaller.

Veel vertrouwen van de club

"In Genk zit er een jonge keeper bij de jeugd waar ze enorm in geloven", zei men toen Maarten Vandevoordt zijn transfer richting RB Leipzig beklonk én tweede doelman Tobe Leysen naar OH Leuven trok. Die jonge doelman, is de ondertussen nog steeds maar 19-jarige Mike Penders.

Het seizoen begon goed voor Penders met twee basisplaatsen maar daarna moest hij opnieuw op de bank plaatsnemen want Hendrik Van Crombrugge was in de zomer van 2023 niet van Anderlecht naar Genk getrokken om tweede viool te spelen. Van Crombrugge leek het pleit te winnen en Penders moest opnieuw naar de bank.

Fink laat zich niet doen

En dat wanneer Genk en Chelsea net overeen waren gekomen dat Penders na dit seizoen naar Londen zou trekken voor 20 miljoen euro. Fink laat zich niet kennen en kiest voor Van Crombrugge. "Aan het begin van het seizoen heeft de coach gepraat met mij en met Hendrik", aldus Penders. "En dat is enorm transparant gebeurd."

"Er is alleszins geen rolvederling van hij de competitie en ik de beker. Als er nog wedstrijden komen, ben ik altijd klaar. Ik werk hard om meer te spelen en dat je veel wil spelen, is alleen maar normaal als profvoetballer", ging Penders verder.

Voorlopig lijkt de kans eerder klein dat Penders zondag tegen Antwerp opnieuw tussen de palen staat. En zo blijft de duurste vertrekkende doelman uit de Belgische competitie het seizoen doorgaan als doublure.