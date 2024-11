Ploeg in totale crisis: Philippe Clement vertelt of hij nog aan de grote druk bij Rangers kan ontsnappen

Philippe Clement beleeft moeilijke tijden met Glasgow Rangers. Hier en daar wordt al geschreeuwd om zijn ontslag.

Het eerste jaar van Philippe Clement in Schotland was meer dan degelijk, maar toch moest hij de landstitel aan aartsvijand Celtic laten. Met de League Cup was er wel al een eerste prijs.

Deze zomer kreeg onze landgenoot een nieuw contract dat hem tot 2028 aan de club verbindt. Dit seizoen gaat het een pak moeilijker. De uitschakeling in de Champions League deed veel pijn bij de supporters.

In de Premiership staat Rangers pas derde, met 19 op 30, na nederlagen tegen Celtic, Kilmarnock en Aberdeen. Celtic en Aberdeen gaan aan de leiding, met negen punten meer dan het team van Clement.

De club zit bovendien ook nog zonder voorzitter, CEO en technisch directeur. Ook de boeken kleuren rood, waardoor het niet gemakkelijk werken is. Nu, maar ook voor de nabije toekomst.

Ook al roepen de fans en de kranten om zijn ontslag, toch blijft Clement zijn werk verderzetten met vertrouwen van het clubbestuur. “Ik ben heel zeker dat er nog voldoende vertrouwen is in mij”, liet hij tijdens een persmoment weten.

“Het bestuur heeft toen ik instapte duidelijk gemaakt dat ze op de lange termijn wilden werken. Vorig seizoen konden we het op korte tijd ombuigen en ik ben ervan overtuigd dat het ook nu mogelijk moet zijn.”