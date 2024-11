Theater of niet? Trainer van OH Leuven doet opvallende vaststelling over basiselftal Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge won zaterdag met 0-1 van OH Leuven. Een moeizame overwinning voor blauwzwart, maar moeilijk gaat duidelijk ook.

Simon Mignolet moest Club Brugge een paar keer recht houden op bezoek bij OH Leuven. De thuisploeg kreeg een frusterende goal tegen die het verschil maakte. Duur puntenverlies dus voor Oscar Garcia en zijn troepen.

Nicky Hayen was de eerste om toe te geven dat zijn ploeg gevleid gewonnen had, maar binnen twee weken weet niemand nog hoe Club Brugge de drie punten pakt. Vanaf dan is het een gewonnen wedstrijd, zoals alle andere.

“Ze kwamen met hun beste elf”, zei de coach van OH Leuven achteraf opvallend aan Het Nieuwsblad. “Dat betekent dat ze ons respecteren. Alle credits aan mijn spelers die tegen een Champions League-team en Champions League-spelers uitkwamen.”

En Garcia ging nog een stapje verder over zijn opponent. “We kwamen dicht bij een gelijkspel tegen het team dat eerste gaat eindigen in de competitie, dus ik kan niet anders dan blij zijn. Niet met het resultaat, wel met de prestatie.”

Al was het allemaal een stukje theater ook van Garcia. Het was duidelijk dat hij zeer geprikkeld was na de wedstrijd.