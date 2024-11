🎥 Keert Kevin De Bruyne terug tegen Zeno Debast? Pep Guardiola komt met update over Rode Duivel

Dinsdag reist Manchester City naar Sporting CP voor zijn vierde duel van de Champions League. Zal Kevin De Bruyne zijn terugkeer maken?

Kevin De Bruyne heeft sinds half september niet meer in een officiële wedstrijd gespeeld. Dit vanwege een blessure aan de hamstringspier die hem deed afzeggen voor de laatste wedstrijden van de Rode Duivels.

Tegen Bournemouth zat KDB weer op de bank, maar kwam niet in actie ondanks de 2-1 nederlaag van de Citizens. Zal het dinsdag anders zijn in de Champions League? Pep Guardiola heeft hierover gesproken tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd.

"Kevin voelde zich pas vrijdag beter, maar het is al anderhalve maand geleden dat hij heeft gespeeld en de wedstrijd tegen Bournemouth was erg veeleisend. Misschien hadden we het in de laatste tien of vijftien minuten kunnen proberen, maar ik probeer voorzichtig te zijn, vooral met Kevin", aldus de Catalaanse coach, volgens Het Nieuwsblad.

Guardiola heeft geleerd om Kevin De Bruyne te managen en zijn terugkeer niet te overhaasten, ondanks het belang van de Rode Duivel voor zijn team: "Toen hij vorig seizoen na vijf maanden afwezigheid terugkwam, eindigde hij het seizoen goed. Natuurlijk hebben we hem nodig en hij zal terugkomen. Maar ik probeer hem op het juiste moment zijn comeback te laten maken."

KDB heeft in elk geval deelgenomen aan de training van maandag. Op een gegeven moment lag hij op de grond. Hij was net uitgegleden na een 'rondo' en had de hand van Jérémy Doku niet nodig.