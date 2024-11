Drie uit Genk en drie uit Brugge, topprestatie uit Anderlecht: dit is ons 'Team van de Week'

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. Deze keer waren de topclubs aan slag, maar ook Cercle Brugge is pertinent aanwezig met maar liefst drie vertegenwoordigers. De Vereniging hees zich in twee weken uit de gevarenzone.

Doel Zonder Simon Mignolet ging Club Brugge niet met de drie punten aan de haal aan Den Dreef. De 36-jarige doelman bewijst nog altijd dat hij de top is in België onder de doelmannen. Zijn reddingen op het einde van de match waren van hoog niveau. Verdediging Killian Sardella hield Dion De Neve onder controle en ging zich dan ook nog eens moeien aanvallend. De rechtsback is incontournable geworden bij Anderlecht. Christian Burgess hield dan weer KV Mechelen lang op afstand, maar zit met Union niet meteen in de beste periode. Al haalt hij zelf wel een hoog niveau. Christiaan Ravych is dit seizoen uitgegroeid tot dé sterkhouder van Cercle Brugge. Tegen Charleroi was hij op geen foutje te betrappen. Wat Sardella doet aan de rechterkant bij Anderlecht, doet Joris Kayembe op links bij Genk. Een aanvallende linksback die heel de lijn kan afgaan. Middenveld Alleen al omdat hij in 122 matchen voor Cercle zijn eerste goal maakte, maar Van der Bruggen is ook gewoon het onmisbaar op het Brugs middenveld. Een kuitenbijter avant la lettre. En wat gezegd over Ibrahima Bangoura bij Genk? De nieuwe Wilfred Ndidi? © photonews Voor hen staan met Patrik Hrosovsky en Mario Stroeykens de twee uitblinkers van het weekend. Stroeykens was tegen Kortrijk de draaischijf die ze bij paars-wit in hem zien en hij scoorde ook. Hrosovsky deelde met twee goals de genadeklap uit aan Antwerp. Aanval Andi Zeqiri heeft helemaal zijn draai gevonden bij Standard. Ook twee goals en een echte goalgetter. Dat had Ivan Leko wel even nodig. Kévin Denkey geraakte deze zomer niet verkocht, maar als hij zo door doet, zal de interesse er wel weer komen. Zeven goals in dertien matchen, waarvan vijf in de laatste zes. De topschutter van vorig seizoen heeft zijn draai weer gevonden. © AVL