Engels medium komt plots met zeer verrassend nieuws over Leandro Trossard

Zal Leandro Trossard binnenkort de volgende Rode Duivel worden die voor een avontuur in Saudi-Arabië kiest? Die kans is er alvast. Arsenal bereidt zich namelijk al voor op zijn vertrek.

Leandro Trossard stond afgelopen weekend in de basis bij Arsenal, maar maakte niet bepaald indruk. Hij speelde 70 minuten tegen Newcastle United als spits. De Gunners gingen met 1-0 onderuit.

In 10 competitiewedstrijden mocht hij al zeven keer starten en drie keer invallen. Zijn statstieken zijn nog wel niet om over naar huis te schrijven. Hij maakte twee doelpunten en gaf nog geen assists in de Premier League dit seizoen.

Nu blijft het nog maar de vraag of hij er nog lang zal spelen. Volgens Daily Mirror heeft Al-Ittihad zijn oog laten vallen op Trossard. De club zou zo'n 40 miljoen pond willen betalen voor de winger.

Zou Trossard ook ingaan op een lucratief voorstel uit Saudi-Arabië? Bij Arsenal bereiden ze zich in ieder geval voor op zijn vertrek.

Het Engelse medium meldt dat de Premier League-club al een vervanger heeft aangeduid voor de 29-jarige Belg. Het gaat dan om Mohammed Kudus, een 24-jarige winger van West Ham.