Zowel Hubert als Alexandersson onder de indruk van Anderlecht-speler: "Hij gaat het nog mogen doen"

Anderlecht-spits Kasper Dolberg zorgde zondag tegen KV Kortrijk voor een verrassend moment door een vrije trap keihard rechtdoor in het doel te schieten.

Normaal verwacht je van Dolberg eerder verfijnde afwerkingen, maar dit keer koos hij voor brute kracht, zonder enige curve aan de bal. Het leverde hem een schitterende goal op en het nodige gespreksonderwerp tussen beide coaches.

Freyr Alexandersson, de coach van KV Kortrijk, gaf achteraf toe dat zijn team zich bewust was van Dolbergs mogelijkheden. “We wisten dat Kasper op vrije trappen gevaarlijk kon zijn", vertelde Alexandersson.

“Onze keeperstrainer, Franky Vandendriessche, had het met doelman Vandenberghe besproken en uitgelegd hoe we dit konden stoppen.” Ondanks de voorbereiding was het hardere, directe schot toch quasi onmogelijk te pareren.

David Hubert, de coach van Anderlecht, was duidelijk onder de indruk van Dolbergs aanpak bij deze vrije trap. “Als je zo hard kunt trappen, hoef je er geen curve in te hebben”, lachte Hubert na de wedstrijd. De kracht en de precisie van Dolbergs schot waren volgens hem voldoende om de Leuvense verdediging en hun keeper te verschalken.

De goal illustreert het veelzijdige spel van Dolberg, die ondanks zijn sierlijke speelstijl ook zijn brute kracht kan inzetten. Hubert hintte zelfs op meer vrije trappen voor Dolberg in de toekomst.