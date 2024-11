Simon Mignolet velt als keeper zijn oordeel over penalty voor Club Brugge: "Dat doe ik altijd"

Club Brugge thuis heeft met 1-0 gewonnen van het Engelse Aston Villa. En dat door een onwaarschijnlijke penalty na handspel van Mings.

De wedstrijd tegen Aston Villa was sowieso speciaal voor Club Brugge, het was hun 100ste in de Champions League. En Club wilde ook nog eens punten pakken om zijn kansen in de Champions League gaaf te houden.

Tegen Borussia Dortmund en AC Milan speelde Club Brugge goed, maar pakte het geen punten. Nu was dat wel het geval. "Laat ons genieten van zo'n moment. Het was heel erg mooi om dit mee te maken", zei Simon Mignolet na de wedstrijd.

Mignolet over penalty voor Club Brugge

Nu zat het wel eens alles mee voor Club Brugge. Mings raapte in het begin van de tweede helft de bal op na een uittrap van doelman Martinez. De scheidsrechter twijfelde niet en wees naar de stip. Vanaken faalde niet.

"Ik ben mezelf heel erg bewust van zo’n fase", zei Mignolet er over. "In het moderne voetbal gebeurt het wel eens vaker dat de centrale verdediger de bal inspeelt. Ik probeer dan ook altijd om de bal in de voeten te gooien, want je weet nooit hoe de scheidsrechter het interpreteert."

Met 6 op 12 geeft Club Brugge zichzelf de kans gegeven om zich nog in de top 24 te scharen. "Dat is nog veraf", stelt Mignolet. "Maar het is een pluim op de hoed van Club Brugge dat we nu al 6 punten hebben."