Konstantinos Karetsas niet opgeroepen voor Jonge Duivels: dit is de reden waarom bondscoach Swerts hem niet selecteert

Gill Swerts maakte vrijdag bekend welke spelers hij selecteert voor het tweeluik tegen Tsjachië. De opvallendste afwezige is toptalent Konstantinos Karetsas.

De Jonge Duivels spelen binnenkort twee barragewedstrijden tegen Tsjechië. Van deze twee zal afhangen of ze naar het EK U21 mogen. Van groot belang dus voor de Duivels.

Net als Domenico Tedesco maakte U21-bondscoach Gill Swerts zijn selectie bekend op vrijdag. Enkele nieuwkomers met de 20-jarige Matteo Dams (PSV) en de 19-jarige Norman Bassette (Coventry City, ex-KV Mechelen).

De opvallendste afwezige is dan weer Konstantinos Karetsas. Het 16-jarige toptalent speelde zich al flink in de kijker bij KRC Genk waar hij publiekslieveling is en onlangs zijn contract verlengde.

Afgelopen interlands was er wel bij, maar mocht hij in twee wedstrijden slechts zeven minuten spelen... Volgens Het Laatste Nieuws werd Karetsas om "tactische reden" niet opgeroepen door Swerts.

Iets was op dit moment toch wel voor een lastige situatie zorgt. Het is geen geheim meer dat Griekenland er alles aan wil doen om ervoor te zorgen dat de 16-jarige Genkie voor hen kiest. Naar eigen zeggen heeft hij zijn keuze nog niet gemaakt.