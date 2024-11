Deinze gered? Nieuwe eigenaars roepen ook wel héél wat vragen op... Postbusbedrijf?

Deinze lijkt gered na de overname door de Luxemburgse AAD Invest Group, die de aandelen overnam van de Singaporese eigenaar ACA Football Partners. Maar ondanks de hoopgevende berichten over de nieuwe eigenaars, blijft de situatie onzeker.

Sinds de toekenning van de proflicentie voor het seizoen 2024-2025 staat Deinze onder streng toezicht, en recent legde de licentiecommissie de club een tijdelijk transferverbod op. Dit kwam doordat de club niet alle benodigde financiële stukken kon aanleveren. Daarnaast mag Deinze twee spelers ouder dan 21 jaar minder inzetten, al heeft dat geen directe gevolgen voor de ploeg gezien de huidige selectie.

AAD Invest Group bracht echter nieuw perspectief door de financiële zorgen te verminderen. Toch zijn die niet volledig verdwenen: als de achterstallige betalingen niet snel voldaan worden, dreigt er voor Deinze niet alleen een langer transferverbod, maar ook puntenaftrek. De lonen van september en oktober moeten nog betaald worden.

Intussen zijn de openstaande transfersommen aan andere clubs al wel vereffend, een laatste financiële bijdrage van de vorige eigenaar. Als de licentiecommissie akkoord gaat en de spelers hun achterstallige salaris ontvangen, lijkt Deinze daadwerkelijk gered te zijn.

AAD Invest Group zelf roept echter vragen op, weet Het Nieuwsblad. Het bedrijf, opgericht door de Fransman Doudou Cissé, is gevestigd in een appartementsgebouw in Luxemburg en beschikt over een bescheiden startkapitaal van 12.000 euro. De groep maakte onlangs een LinkedIn-pagina aan en noemt daarin samenwerking met Licorne Gulf Holding en GEM, wat suggereert dat AAD Invest mogelijk een postbusbedrijf is. Deze kenmerken zorgen voor bezorgdheid over de soliditeit van het bedrijf.

Het verleden van enkele AAD Invest-medewerkers doet ook de wenkbrauwen fronsen. De pr-manager Dominique Bailly was eerder betrokken bij Mandel United, een Belgische amateurclub die kort na zijn vertrek bijna failliet ging.