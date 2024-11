Pedro Brugada zet de puntjes op de i over het probleem van KAA Gent-speler Fadiga: "Noah staat al te trappelen"

De onfortuinlijke Noah Fadiga staat onder de goede zorgen van Pedro Brugada. Bij KAA Gent hopen ze dan ook vooral een gezonde Fadiga terug op het veld te kunnen verwelkomen.

In de podcast ZONDER 7EVER legt zijn cardioloog uit wat er eigenlijk met Noah Fadiga aan de hand is. "Myocarditis is een vaak voorkomend probleem. In de periode van de covid-epidemie kwam myocarditis vaak naar voren als een complicatie. Dat is niets anders dan een infectie van de hartspier, meestal ten gevolge van een virus. Dat kan covid of een gewoon virus zijn."

Het kan dan ook enorm snel gaan. "Op het moment dat je de diagnose stelt, is het virus al uit het lichaam. Het littekenweefsel is de oorzaaNk van hartritmestoornissen." Er is eerder bij Fadiga al een chip aangebracht om hem medisch beter op te volgen. "We hebben toen al een klein monitortje ingeplant bij Noah, dat ons in staat stelt om continu het hartitme te meten."

Lang geen vuiltje aan de lucht bij Fadiga

Lange tijd was er geen vuiltje aan de lucht. "In het laatste anderhalf jaar heeft het apparaat op geen hartitmestoornis gewezen. Nu hebben we wel gezien dat een zeer snelle hartritmestoornis de oorzaak was van het flauwvallen." Dat er in dezelfde familie twee gevallen zijn met hartritmestoornissen (ook vader Khalilou had er mee te kampen, red.), omschrijft Brugada als brute pech.

"We hebben als dokters ook geen glazen bol. We willen altijd de patiënt beschermen en in dit geval gebeurt dat met een defibrillator." Inmiddels is ook bij Noah zo'n defibrillator ingeplant. "Khalilou was de eerste profvoetballer met een defibrillator en kon er zonder probleem mee voetballen", merkt Brugada op. "Noah trekt op zijn papa."

Noah Fadiga wil snel opnieuw voetballen

Vader en zoon hebben dezelfde goede ingesteldheid. "Deze mensen kijken niet naar problemen maar naar oplossingen. Noah staat op dit moment al te trappelen om opnieuw te voetballen. Onze plicht als dokter is dat waar te maken."