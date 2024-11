Analyse Staat Tedesco zondag voor het laatst aan het Belgische roer? We hebben het antwoord al zo goed als klaar

De stoel van Domenico Tedesco staat héél wankel. De bondscoach staat sinds het EK van vorige zomer in Duitsland in het oog van de storm. En we vrezen stilaan dat hij de spreekwoordelijke zonneschijn na die regen niét meer zal meemaken.

Voor alle duidelijkheid: we verwachten niét dat Domenico Tedesco dit kalenderjaar nog op zoek zal moeten naar een nieuwe werkgever. Of het zou moeten zijn dat de Rode Duivels zondagavond onderuit gaan tegen Israël. Maar zal Tedesco in 2025 nog steeds aan het roer staan? Dat antwoord hebben we zo goed als klaar. Vincent Mannaert start op één december als sportief directeur van de KBVB. De voormalige CEO van Club Brugge is zijn huiswerk momenteel aan het maken. © photonews De kans dat Tedesco slaagt is héél klein. De kritiek op de bondscoach zwelt sinds het teleurstellende EK in Duitsland enkel en alleen aan. Bovendien slaagde de selectieheer er de voorbije wedstrijden nooit meer in om de Rode Duivels te laten swingen. Daarnaast helpt ook de hele heisa rond Thibaut Courtois niet aan zijn zaak. De doelman van Real Madrid - en ook nu nog één van de beste doelmannen ter wereld - is héél duidelijk. Courtois wil terugkeren... als Tedesco er niet meer is. Blijft Domenico Tedesco bondscoach onder Vincent Mannaert? Het is een oefening die Mannaert de komende weken zal moeten maken. En laat het duidelijk zijn: de nieuwbakken sportief directeur zal géén schrik hebben om moeilijke knopen door te hakken. Staat Tedesco komende zondag voor het laatst aan het Belgische roer?