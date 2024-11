Tedesco duidt nieuwe kapitein aan voor duel met Israël: "Mag ik het zeggen?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Timothy Castagne was de Rode Duivel op de persconferentie van vanavond. En daar was een duidelijke reden voor.

Normaal zou Leandro Trossard samen met bondscoach Domenico Tedesco de pers te woord staan, daags voor de interland tegen Israël in de Nations League.

Maar die plannen werden in laatste instantie gewijzigd. Het was Timothy Castagne die opdaagde, samen met de bondscoach. En daar was duidelijk een reden voor.

Castagne is, bij afwezigheid van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, zondagavond de nieuwe kapitein van de Rode Duivels. Een hele eer, zo zegt hij zelf, al keek hij eerst naar Tedesco.

“Mag ik het zeggen? Ja dus. Ik zal morgen aanvoerder zijn. Dat is iets heel speciaal. Een eer”, klonk het. “Met die band zal ik meer moeten praten. Dat doe ik doorgaans al maar nu zal het nog meer zijn. Ik zal mijn ervaring doorgeven.”

“Ik ben de coach dankbaar voor het vertrouwen. Ik ben slechts één keer aanvoerder geweest in mijn carrière, net voor ik vertrok in Genk”, duidde Castagne nog.