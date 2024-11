500 miljoen euro aan schulden: wordt Rode Duivel ook betrokken bij absolute chaos?

De rampzalige situatie van Olympique Lyon leidt tot onvermijdelijke vertrekken deze winter en aan het einde van het seizoen. Hierdoor werd gedacht dat Malick Fofana gedwongen zou worden om een nieuwe club te vinden.

Het was het donderslag bij heldere hemel dat vorige week weerklonk in het Franse voetbal: Olympique Lyon kampt met onwaarschijnlijke financiële problemen en wordt met administratieve degradatie bedreigd als het die niet oplost.

Ondanks zijn stoere praatjes zal John Textor snel de DNCG moeten kalmeren, en dat betekent waarschijnlijk dat er deze winter meerdere spelers verkocht moeten worden. Volgens verschillende bronnen bedraagt de schuld rond de 500 miljoen euro. Er werd gedacht dat Malick Fofana, een van de best presterende spelers bij Lyon, dus te koop zou worden gezet.

Maar volgens L'Equipe zal OL eerst proberen om spelers weg te doen wiens salarissen niet in verhouding zijn met de situatie van de club. Alexandre Lacazette, Anthony Lopes en Nicolas Tagliafico, wier contracten volgende zomer aflopen, zullen niet verlengd worden en zullen Lyon dus gratis verlaten.

Op verkoopgebied zullen deze winter twee spelers voorrang krijgen: Nemanja Matic, wiens maandsalaris van 500.000 euro buitensporig is in vergelijking met de middelen van de club, en Corentin Tolisso, die maandelijks 400.000 euro verdient. Ze hebben respectievelijk contracten tot 2026 en 2027 en kunnen deze winter dus op zoek gaan naar een nieuwe club.

OL wil indien mogelijk zijn meest veelbelovende jonge talenten niet verkopen, zoals Fofana, Cherki of Mikautadze, waarvan duidelijk is dat ze in de toekomst meer zouden kunnen opleveren door hen de ruimte te geven om te groeien. Het is afwachten of de realiteit overeenkomt met de wensen van John Textor.