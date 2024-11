Dit is de reden waarom het voor Openda niet lukt bij de Rode Duivels: en dat is ook de schuld van Trossard

Loïs Openda kende een teleurstellende avond in de interland tegen Italië, met slechts twee balcontacten in de eerste 45 minuten. De spits van RB Leipzig, die samen met Romelu Lukaku in de aanval stond, kwam nauwelijks in het stuk voor.

Hoewel hij in de Bundesliga uitblinkt dankzij een tactisch open spel, heeft hij het moeilijk in de Belgische nationale ploeg. “Openda is slachtoffer van een gebrek aan creativiteit op het middenveld", klinkt het bij Philippe Albert in Le Soir. Romelu Lukaku slaagt er dankzij zijn kracht en ervaring soms nog in om zich vrij te spelen ondanks stevige mandekking. Openda mist echter dezelfde opties. Zijn spel hangt sterk af van goede passes, die tegen Israël simpelweg uitbleven. Vooral de afwezigheid van Kevin De Bruyne werd daarbij pijnlijk duidelijk. Leandro Trossard, normaal een creatieve schakel, viel in de eerste helft volledig uit de toon. Volgens Albert ligt het probleem niet enkel bij Openda, maar ook bij de opbouw van het Belgische spel. “Wanneer de ballen vanuit het middenveld niet eens vertrekken, heeft een spits als Openda geen kans. Hij kan moeilijk zelf de bal opzoeken en acties creëren.” De 23-jarige Luikenaar scoorde tot nu toe slechts twee keer voor de Rode Duivels in bijna twee jaar tijd, een contrast met zijn prestaties in Duitsland. De wedstrijd tegen Israël toonde opnieuw hoe afhankelijk België is van sterkhouders als De Bruyne. Zonder zijn diepgang en passing lijkt het nationale elftal tekort te schieten in creativiteit.





