Pakt Vincent Kompany straks uit? 'Bayern München heeft voormalige JPL-ster op zijn lijstje staan'

Bayern München begon heel goed aan het nieuwe seizoen onder coach Vincent Kompany. Der Rekordmeister staat voorlopig met vijf punten voorsprong op de nummer twee, RB Leipzig, alleen aan de leiding.

Hoewel het goed loopt bij de Duitse topclub, blijft ze op zoek gaan naar nieuwe versterking. Zo lijkt het er alvast op dat Kompany er nog een spits bij wilt.

Loïs Openda werd al genoemd, maar nu komt er nog een voormalige JPL-ster bij op het lijstje. Zo meldt Florian Plettenberg dat Bayern geïnteresseerd zou zijn in Jonathan David.

Momenteel komt de spits uit voor LOSC, dat hem in 2020 voor 27 miljoen euro wegplukte bij KAA Gent. Winst zullen ze naar alle waarschijnlijkheid niet maken op hem.

David zijn contract loopt namelijk af na dit seizoen, waardoor hij als vrije speler zou kunnen vertrekken. Dat maakt hem ongetwijfeld extra interessant voor Bayern.

🚨🆕 Excl | FC Bayern have Jonathan #David on their list and are closely monitoring his situation ✔️



Bayern are also aware of the 24y/o striker’s plans. What makes him particularly interesting is that David’s contract with Lille runs only until 2025, meaning he is very likely to… pic.twitter.com/KOGFKoylvS