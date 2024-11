Zorgt Domenico Tedesco straks nog voor grote verrassing bij de Rode Duivels? Dit zijn de verwachte elf voor de match tegen Israël

Er zullen vanavond veranderingen zijn in de opstelling van de Rode Duivels in Boedapest. Niet per se door keuze, maar omdat Domenico Tedesco spelers zal missen.

Wat als het de laatste opstelling van Domenico Tedesco zou zijn deze zondagavond? De kans is bestaande dat de bond de stekker eruit trekt, ongeacht het resultaat in Boedapest, tegen Israël.

Als dit echt het laatste spel van Tedesco zou zijn, zal zijn afscheid niet het mooiste zijn: in een bijna leeg stadion (ongeveer 600 mensen op 9000 plaatsen), niet echt thuis en niet echt uit, beroofd van bijna alle steunpilaren die hem hadden moeten helpen opbouwen na het WK 2022. Courtois, De Bruyne, Meunier, Tielemans, Onana, Lukaku, Theate: om verschillende redenen zal geen van hen er zijn.

In doel zouden we dan ook verrast zijn als Tedesco in deze omstandigheden niet Koen Casteels kiest. Wout Faes, is een andere zekerheid.

Debuut van Sardella? Al-Dakhil in de basis?

Wie nog meer? Bij gebrek aan een "echte" linkervleugelverdediger, zou het drietal achterin moeten wijken; Ameen Al-Dakhil, die het heel goed deed tegen Italië, zou naast Faes kunnen starten. We zouden graag Timothy Castagne aan de linkerkant zien en, in plaats van Debast kan Killian Sardella zijn debuut maken als rechtsback.

In het middenveld zijn er niet veel opties meer met de blessure van Onana. Orel Mangala zou zijn rol als moeten opnemen, met Arne Engels naast hem - tenzij Tedesco ervoor kiest om Vermeeren op te stellen. Op nummer 10, is er nu nog maar één optie: Leandro Trossard,

De grote verrassing Mbangula?

En tot slot, wat over het aanvallende trio? Met het gecombineerde gemis van Doku, Duranville, Fofana en Lukaku, lijken alleen Lukebakio en Openda zeker te zijn van een basisplaats. Johan Bakayoko zou in theorie de derde man moeten zijn, maar Tedesco was daar nooit fan van; dus we wedden erop dat de verrassing van de avond Samuel Mbangula zal zijn, die als linksbuiten kan starten.

Mogelijke opstelling:

Casteels / Castagne - Al-Dakhil - Faes - Sardella / Onana - Engels - Trossard / Mbangula - Openda - Lukebakio.