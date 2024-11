Tedesco is verre van de enige verantwoordelijke: "Elke keer is het hetzelfde verhaal"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niets gaat goed bij de Rode Duivels op dit moment. Ze werden verslagen door Israël terwijl de kritiek en twijfels zich opstapelen.

Velen hebben hun stem al laten horen na de nieuwe nederlaag van Rode Duivels van zondag. Een van hen is Kevin Mirallas. De voormalige Rode Duivel betreurt het feit dat de spelers niet genoeg hun best doen voor het nationale team.

"Het is te gemakkelijk geworden om voor het nationale team te spelen. Veel spelers zijn al maandenlang geen basisspeler of spelen niet veel bij hun club", verklaarde hij bij RTL Sports.

"Ik vind dat het te gemakkelijk wordt en dat er zelfs geen wil meer is om iets te tonen. Telkens ze spelen, is het hetzelfde verhaal", gaat hij verder.

"Ik heb het gevoel dat ik mijn debuut uit 2008 weer opnieuw zie, toen we in Kazachstan speelden, het was hetzelfde", besluit hij. Hij vindt dat er wat meer zelfkritiek mag zijn dus.