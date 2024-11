"Ik zie het maar als een compliment": Noa Lang komt bij Oranje met opvallende quote op de proppen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nederland speelde dinsdag 1-1 gelijk in en tegen Bosnië. Opvallend was dat Noa Lang voor Oranje in het basiselftal stond.

Noa Lang mocht gisteren tegen Bosnië in de Nations League van bondscoach Ronald Koeman als basisspeler aan de partij beginnen. Dat was al eventjes geleden. Het gelijkspel liet Lang met een gevoel van teleurstelling achter. Omdat er niet gewonnen werd, hij niet kon scoren en ook enkele keren geregeld hard werd aangepakt. Na de voorsprong slaagde Nederland er niet in om het tweede doelpunt te maken. Dan weet je dat het pompen of verzuipen wordt tot het bittere einde. “We zijn stuk voor stuk goede spelers. Maar als je niet vaak met elkaar speelt is het altijd wel een beetje zoeken naar vastigheden. Dat deden we bij vlagen in de eerste helft prima, maar de tweede helft moet echt beter”, vertelt hij aan SoccerNews. Lang kreeg het zwaar te verduren tijdens de match. “Ja, twee of drie keer. Daar bij de middellijn mocht de scheidsrechter wel een kaart trekken hoor. Zo’n tackle van achteren hoeft niet. Hij ging op m’n hak staan.” Lang zou Lang niet zijn als hij er geen twist aan gaf. “Ik zie het maar als een compliment. Daarom zeik ik ook nooit zo lang. Dat ik weer zeventig minuten in de benen heb en iedereen fit naar huis gaat.”