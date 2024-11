Legendarische fysical coach van Anderlecht vertelt zijn verhalen: "Na vijf sprintjes zat Vanden Borre stikkapot" en "Ik kon Tielemans zich toch niet laten blesseren?"

We waren gisteren aanwezig op de boekvoorstelling van 'Achter de Schermen bij Sporting Anderlecht', het geesteswerk van Hubert Lemaire, 22 jaar fysical coach bij paars-wit. De legendarische vertrouweling van vele toppers maakte ook even tijd om nog wat anekdotes te vertellen.

Bij Anderlecht wordt er hard gewerkt aan het imago van de club, en dat begint al bij de jeugdopleiding. Lemaire, een naam die diep geworteld is in de ontwikkeling van jonge talenten, heeft daar een bijzondere invloed op gehad. Eén van zijn opvallendste bijdragen was het aanpakken van het gebruik van scheldwoorden op het veld.

"Toen ik bij de jeugd begon, hoorde ik veel Franstalige jongens steeds 'putain' roepen als er iets mislukte. De Nederlandstaligen namen dat snel over, maar dat paste niet bij Anderlecht", vertelt Lemaire. Hij stelde voor dat de spelers in plaats daarvan woorden als 'purée' of 'punaise' zouden gebruiken, en zo raakte 'purée' ingeburgerd binnen de clubcultuur.

Lemaire heeft echter veel meer gedaan dan het bevorderen van een positieve sfeer. Hij heeft tal van Anderlecht-spelers helpen ontwikkelen die later in de A-kern speelden, zoals Kompany, Lukaku, Tielemans, en Doku. Ook wanneer spelers tijdelijk buiten de A-selectie stonden, wist Lemaire hen op te vangen en te begeleiden.

Hij herinnerde zich hoe hij Adrien Trebel en Anthony Vanden Borre meenam naar de oude skipiste in Neerpede, waar ze zware fysieke trainingen moesten ondergaan. Sprintjes bergoop over 30 meter. "Na vijf sprinten zaten die gasten kapot, maar ik bleef hen inspireren", zegt hij.

Lemaire ging zelf ook vaak lopen met onder meer Jan Verlinden of David Steegen. Niks was te gek. Soms doken ze in een rivier die ze passeerden. Het beeld van Lemaire die ballen uit bomen klom, is legendarisch. "Als er een bal in een boom zat, klom ik er zelf in om hem te pakken. Ik kon Tielemans of Praet toch niet laten klimmen", lacht hij. "Stel je voor dat ze geblesseerd raakten."

Lemaire was niet alleen een geliefd figuur bij de jeugdspelers, maar ook bij de A-kern. Vincent Kompany, die later zelf coach werd bij Anderlecht, vond vaak tijd voor gesprekken met Lemaire, waarbij herinneringen aan oude tijden werden opgehaald, vaak met een biertje erbij.

Zijn werkrelatie met John van den Brom was echter problematisch, vooral toen Lemaire intensieve opwarmingssessies voorbereidde die door de Nederlander vaak werden afgebroken. "Ik had toen gelukkig een heel goede connectie met gasten als Guillaume Gillet en Olivier Deschacht", zegt Lemaire.