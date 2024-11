Sébastien Pocognoli (Union SG) komt met scherpe doelstellingen voor eindejaarsperiode én heeft goed nieuws over sterkhouder

Union SG maakte in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak indruk tegen KRC Genk. Het won met 4-0 en lijkt zo stilaan klaar om de top-6 te gaan aanvallen. Dat is ook dit seizoen het doel van de Brusselaars.

Union Saint-Gilloise moest het al enkele weken zonder Alessio Castro-Montes doen. Coach Sébastien Pocognoli heeft nu meer duidelijkheid gegeven over wanneer we er de flankverdediger opnieuw mogen bijverwachten.

Castro-Montes is op de terugweg

Op zondag speelt Union tegen OH Leuven, maar helaas zal dit opnieuw zonder Alessio Castro-Montes zijn. De rechterflankspeler is afwezig sinds 19 oktober en de wedstrijd tegen zijn voormalige team, KAA Gent. Hij liep toen een spierblessure op.

Union SG weet nu wanneer de 27-jarige speler zal terugkeren. "Hij is begonnen met de individuele trainingen, maar is nog niet teruggekeerd naar de groep", verklaarde Pocognoli tijdens zijn persconferentie.

Belangrijke periode op komst

"Hij is in de eerste fase van zijn herstel op het veld. Hij kan over twee weken terugkeren naar de groepstrainingen", aldus de coach van de Brusselaars. En dat doet hij met de nodige ambities, zo laat hij ook weten in Het Nieuwsblad.

"De eindejaarsperiode is zo’n fase waarin je ofwel een boost ofwel een tik krijgt. We gaan er alles aan doen om resultaten neer te zetten. We willen de komende weken graag beslag leggen op een plekje in de top zes, onze Europese ambities om door te stoten in leven houden en ook in de beker doen we nog mee."