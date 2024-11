Vincent Kompany en zijn Bayern München bedanken Harry Kane en hervatten Bundesliga met veel vertrouwen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern heeft de Bundesliga op een goede manier hervat. De club van Vincent Kompany won met 3-0 van FC Augsburg.

Bayern München heeft er een goede interlandbreak op zitten. De eigen competitie werd op vrijdagavond al meteen op geweldige wijze hervat.

Der Rekordmeister nam het thuis op tegen FC Augsburg. Dankzij Harry Kane blijft de club van Vincent Kompany ongeslagen in de Duitse competitie dit seizoen.

De Engelse spits kon de score openen kort na het uur. Bayern was al de hele wedstrijd de betere ploeg, maar de doelman van Augsburg stond opvallend goed paraat.

In de extra tijd scoorde hij opnieuw vanop de stip, om er nadien met het hoofd 3-0 van te maken. Kane haalde zo ook nog op het nippertje zijn hat trick binnen.

Het is al zijn zevende voor Bayern, en bovendien zijn 50e doelpunt in 43 wedstrijden bij de Duitse topclub. Op dinsdag nemen ze het op tegen PSG in de Champions League.