Hannes Van Der Bruggen (Cercle Brugge) legt de vinger op de wonde en uit duidelijke frustraties

Cercle Brugge blijft in hetzelfde bedje ziek. Ook op Sclessin kon het niet scoren, ondanks toch wel wat kansen. En zo blijft de Vereniging onderin het klassement hangen. Deze week wacht ook alweer een lastige Europese opdracht.

Hannes Van Der Bruggen reageerde na de wedstrijd bijzonder ontgoocheld. De middenvelder had op meer gehoopt in Luik en kon de frustratie dan ook maar moeilijk wegstoppen of verbergen.

Verhaal van het seizoen

"Ik had echt het gevoel dat we iets konden rapen tegen Standard. We waren niet klinisch genoeg. Dat is het verhaal van ons seizoen", aldus Van der Bruggen in een reactie aan Het Laatste Nieuws.

Volgens de middenvelder van De Vereniging mangelt het aan efficiëntie, zowel voorin als achterin. "Dat tegendoelpunt? Ik heb het nog niet herbekeken, maar het ging toch weer allemaal te simpel."

Sleutelwedstrijden

"Dit Standard was niet beter dan wij. Daardoor komt deze nederlaag nog harder aan. Dit zijn sleutelmatchen in een seizoen", aldus nog Van Der Bruggen. Door de nederlaag blijft Cercle onderin het klassement hangen.

Er zal snel een oplossing moeten worden gevonden, beseft ook Van Der Bruggen - al predikt die dat er tijd nodig is om de omschakeling te maken. In Europa wordt gespeeld tegen Hearts, zondag is er een belangrijke verplaatsing naar Beerschot.