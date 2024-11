Bryan Heynen doet boekje open over ploegmaat Tolu Arokodare: "Of hij het beseft?"

Tolu Arokodare was opnieuw de bezieler van KRC Genk. Hij scoorde tegen Sporting Charleroi het belangrijke openingsdoelpunt.

Het lijkt dit seizoen een constante te worden bij KRC Genk. Als Tolu Arokodare er staat, dan gaat het goed met de Limburgers. Dat bewees hij zaterdag opnieuw tegen Charleroi.

Nochtans lag de spits stevig onder vuur. In het begin van het seizoen mocht hij voor heel wat supporters nog vlug andere oorden opzoeken, maar ondertussen is hij topschutter.

“De kritiek die Tolu in het begin kreeg, ging gepaard met de schoenen die hij moest vullen”, oordeelt Bryan Heynen bij Het Laatste Nieuws.

Vooral de vergelijking met Onuachu wordt steeds weer gemaakt. “Je moet niet vergeten dat Paul ook al 28 was op het moment dat hij vertrok. Tolu was er 22 toen hij arriveerde en nu net 24 geworden. Dat is een groot verschil. Hij heeft nog tijd om naar dat niveau toe te groeien.”

Al heeft Tolu zijn ingesteldheid de laatste maanden wel moeten veranderen. “Ik denk dat hij beseft dat het niet alleen in het weekend moet gebeuren, maar ook door de week. Zowel op training, als in de gym. De nieuwe staf heeft daarin een grote rol gespeeld.”

Tolu krijgt het nodige vertrouwen en dat is belangrijk voor hem. Waar zijn plafond ligt is moeilijk in te schatten. “Hij is anders dan Onuachu en Samatta. Door zijn lengte gaat de vergelijking met Paul nog het meeste op.”

“Je kan in principe hetzelfde spel met ze spelen, toch zijn er te veel verschillen. Tolu is sneller. Paul was wellicht net wat sterker met de rug naar doel, al heeft hij ook daar stappen in gezet”, besluit de aanvoerder.