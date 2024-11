Nederlagen in Nations League eisen hun tol, Rode Duivels moeten weer enorme opdoffer verwerken

De Rode Duivels zijn in het nieuwe FIFA-klassement flink gezakt. De Duivels staan nu op een achtste plaats, hun laagste positie sinds de zomer van 2017.

De Belgische nationale ploeg werd ingehaald door Portugal en Nederland, die respectievelijk op de zesde en zevende plaats staan. Het verlies in de laatste twee groepswedstrijden van de Nations League heeft duidelijk zijn tol geëist.

In de afgelopen periode speelden de Rode Duivels twee belangrijke wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. De ploeg moest het opnemen tegen Italië en Israël, maar slaagde er niet in om positief resultaat te behalen.

In het Koning Boudewijnstadion in Brussel werd België met 0-1 verslagen door Italië. Deze nederlaag werd gevolgd door een even teleurstellende 1-0 verlies tegen Israël, een wedstrijd die werd gespeeld op neutraal terrein in Boedapest.

Door deze twee nederlagen zakten de Duivels naar de achtste plaats in het wereldklassement, met 1740,62 punten. Het is een harde klap voor de ploeg, die tot voor kort nog in de top vijf stond.

Aan de top van de FIFA-ranking staan de gebruikelijke grote namen. Wereldkampioen Argentinië behoudt de eerste plaats met 1867,25 punten, gevolgd door Frankrijk 1859,78 punten en Europees kampioen Spanje met 1853,27 punten.