Clubicoon ziet toch wel een probleem bij Antwerp: "Eén keer kan genoeg zijn"

De puntenoogst van Antwerp in de topwedstrijden is bijzonder mager. Tegen de kleinere ploegen begaan ze amper een misstap, maar in de toppers pakten ze dit seizoen nog maar 1 op 15. Clubicoon Cisse Severeyns benadrukt dan ook het belang van een referentiematch.

“Eén overwinning in een grote wedstrijd kan genoeg zijn om dat juk van zich af te schudden", stelt Severeyns in GvA. De zegereeks van vier wedstrijden na de 2-0 tegen Union gaf hoop, maar tegen sterke tegenstanders zoals Genk, Club Brugge en Anderlecht liet Antwerp het afweten.

Slechts twee doelpunten in die topwedstrijden – van Gyrano Kerk en Tjaronn Chery – onderstrepen de problemen in grote duels. Het contrast met de resultaten tegen kleinere ploegen, waar Antwerp vaak overtuigend won, is groot. “Tegen Anderlecht had Antwerp móéten winnen, en Mechelen was een accident de parcours. Maar in Brugge en Genk speelden ze ondermaats, daar kon Antwerp zijn voet niet naast de tegenstander zetten", analyseert Severeyns.

Volgens Severeyns speelt de jeugdige samenstelling van Antwerp een rol in deze inconsistentie. “Een spelsysteem pik je snel op op training, maar de overweldigende omstandigheden in een groot stadion moet je leren door ervaring. Oudere spelers slagen er beter in om de kalmte te bewaren", zegt hij.

Hij ziet dan ook een belangrijke rol voor de ervaren krachten binnen het team. “Toen Denis Odoi tegen Dender inviel, zag je direct zijn surplus. Hij blonk uit in eenvoud. Al moet zo’n ervaren speler zich wel herpakken na zijn rode kaart tegen Brugge.”

De statistieken van Antwerp’s sterspelers – Chery, Ondrejka en Janssen – tonen dat er voldoende kwaliteit in de ploeg zit. Toch wordt het tijd dat dit potentieel ook in grote wedstrijden wordt omgezet. Severeyns benadrukt: “Het verschil maken tegen concurrenten zoals Club of Anderlecht kan Antwerp het vertrouwen geven dat het nodig heeft om door te stoten.”